Usando un bastón: Rafael Araneda reaparece en su programa tras ser atropellado mientras andaba en bicicleta

01 mar. 2023 - 14:00 hrs.

El animador de televisión, Rafael Araneda, reapareció en su programa "Enamorándonos", tras haber sido atropellado hace poco más de una semana mientras andaba en bicicleta en Miami, lo que provocó que quedara inconsciente en la calle.

Marcela Vacarezza fue quien dio a conocer el accidente de su marido, reconociendo que si no hubiese usado casco, todo podría haber sido mucho más grave.

"Adolorido, medio mareado, pero aquí estamos"

En su programa, lo recibieron a través de un pasillo hecho de personas del equipo, quienes lo vitoreaban mientras caminaba acompañado de un bastón.

"Estoy muy contento, muy emocionado por el recibimiento que me han dado, agradecido por las muestras de cariño y afecto. Me siento feliz, con mucha energía, adolorido, medio mareado, pero aquí estamos, es una raya más", fueron sus primeras declaraciones al programa, que tenía la canción "Cielito lindo" de fondo.

En cuanto a su accidente, el conductor indicó que, "este cuerpito se está recuperando rápidamente, y solo quiero agradecer infinitamente a Dios, y a mi ángel de la guarda, que debe haber sido mi padre, y aquí estamos".

"Estoy entero, con los huesos en la misma posición, con dolor en todas partes, pero siempre hay alguien que está peor que uno. Yo tuve el privilegio de estar acá con mis niños. Que Vicente fuese mi primer bastón y llevara al papá al baño. No debe haber sido muy agradable, pero para mí fue maravilloso ver cómo me ayudaba", detalló.

El animador también destacó el apoyo de los otros miembros de su familia.

"Ver a mi hija Martina que me ponía los calcetines, Florencia que me ofrecía cosas que antes no, Benjamín que me escribió con sus amigos ‘Recupérate pronto, papá’, y mi mujer que me sigue tolerando", finalizó Araneda.

