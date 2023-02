"Usted fue bendecida": La antigua y comentada foto de Chayanne con fanática chilena que remeció las redes

28 feb. 2023 - 18:30 hrs.

A días del término del Festival de Viña 2023, el mundo del espectáculo pareciera no dar tregua. Ahora, otro conocido artista internacional hizo noticia por una antigua y particular foto que se viralizó en redes.

Se trata de Chayanne, quien sorprendió a sus fanáticas con una imagen en la playa. Sin embargo, el registro no fue compartido por él, sino que por una seguidora chilena, quien se lo encontró en un balneario en 1996.

En el registro se ve a la usuaria @jcorada abrazada junto al cantante, que está sonriente, a torso desnudo y utilizando una zunga, disfrutando de las bondades de la naturaleza.

¿Cómo se originó el momento?

El momento se originó una vez que el artista interactuara con sus fans abordando el tema de la divertida almohada diseñada con su imagen y que ha sido comprada por muchos en el último tiempo.

En este producto, se puede ver a Chayanne haciendo un "guiño" con uno de sus ojos y levantando uno de sus dedos.

"He visto que subieron muchos memes con esta almohada. ¿Quién la tiene? Manden su foto con la suya", publicó el cantante.

He visto que subieron muchos memes con esta almohada, ¿Quién la tiene? manden su foto con la suya 😂 pic.twitter.com/vva4NC7Cyh — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) February 26, 2023

Los comentarios en redes sociales

De acuerdo a lo anterior, la seguidora chilena no dudó en compartir la imagen en que aparece abrazada con él en la playa: "Gracias por tu simpatía y cariño. Con esa foto me he lucido por décadas. Y no existían redes sociales, así que (la foto está) guardada como hueso de santo", comentó.

A partir de allí, la reacción de los cibernautas no tardó en llegar y muchos de ellos comentaron frases como "es el papá de media Latinoamérica", "a esta foto la han cuidado mejor de lo que me cuidó mi mamá" y "usted fue bendecida, afortunada y blindada por los ángeles".

Revisa la comentada foto

Twitter @jcorada

