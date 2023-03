Su perfil ya no existe: Estas son las razones por las que Jungkook cerró su cuenta de Instagram

28 feb. 2023 - 22:00 hrs.

Los fans de la banda de K-Pop BTS, también conocidos como "Army", recibieron una noticia que cayó como un balde de agua fría a comienzos de esta semana, debido a que uno de los miembros de la banda, Jungkook, borró su cuenta de Instagram.

El asiático era dueño de un perfil que contaba con más de 50 millones de seguidores. Si bien no subía contenido de forma regular, de vez en cuando subía fotos y videos actualizando información sobre él a sus fans.

Todo sobre

Jungkook cierra su cuenta

Parte de los fans de Jungkook, al ver la cuenta cerrada de su ídolo, pensaron que había sido hackeado. Por aquello, fue él mismo quien tuvo que poner paños fríos a la situación.

A través de WeVerse, una de las redes sociales más populares en Corea del Sur, el cantante explicó los motivos por los cuales decidió eliminar su perfil en Instagram.

"He borrado mi cuenta de Instagram. No fue pirateada. Simplemente, la borré porque no la estaba usando mucho... ¡Así que no se preocupen!", indicó.

Explicación de Jungkook

En este sentido, agregó que "también borré inmediatamente la aplicación (Instagram), ¡y no creo que vaya a usarla a partir de ahora! Solo quería avisarles por adelantado".

Cabe precisar que fue a fines de 2021 cuando Jungkook abrió su cuenta de Instagram, al igual que el resto de los cantantes del grupo, gozando de gran éxito en dicha plataforma.

Todo sobre Famosos