A menos de un mes de su presentación: Blink-182 podría bajarse de Lollapalooza Chile por lesión del baterista

25 feb. 2023 - 08:00 hrs.

La banda estadounidense Blink-182 se bajaría del festival Lollapalooza Chile debido a una lesión sufrida por el baterista de la agrupación.

Lesión en su mano

El mismo Travis Barker, quien está detrás de la batería, anunció a través de sus redes sociales, que sufrió la rotura de los ligamentos de una de sus manos durante un ensayo.

"Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos", explicó el músico en su cuenta de Twitter.

I was playing the drums at rehearsals yesterday and I smashed my finger so hard I dislocated it and tore the ligaments 🤬 — Travis Barker (@travisbarker) February 8, 2023

Además, el miembro de la banda de pop punk, publicó en su cuenta de Instagram una historia donde muestra la lesión en su mano.

Y nuevamente Travis Barker se volvió a lesionar su dedo izquierdo... pic.twitter.com/xz5OamWLZ4 — blink-182 Paraguay 🇵🇾 (@blink182py) February 19, 2023

Gira por Latinoamérica comienza en marzo

La gira de Blink-182 comienza el próximo sábado 11 de marzo en la ciudad de Tijuana en México, mientras que el 19 del mismo mes, tienen su show en el festival Lollapalooza en nuestro país.

A pesar de que la ausencia del grupo norteamericano en Chile son solamente especulaciones, la revista Rolling Stone de Brasil, también señaló que Blink-182 no visitará Sudamérica. En dicho país, los intérpretes de "All the small things" se presentarían el 25 de marzo.

Lollapalooza Chile 2023

A menos de un mes del inicio del festival musical, la posible baja de la banda norteamericana sería la primera de esta edición del evento.

El espectáculo tendrá lugar en el Parque Cerrillos desde el viernes 17 de marzo hasta el domingo 19 y contará con la participación de artistas como Drake, Billie Eilish, Tame Impala, The 1975, Lil Nas X, entre otros.