Camilo emociona a sus fans al cumplir el sueño de un niño con cáncer: Esto fue lo que le pidió al pequeño Christopher

El público de Viña del Mar 2023 espera con ansias el show de Camilo Echeverry, quien mientras tanto continúa su gira “De adentro pa fuera”. El esposo de Evaluna Montaner ofreció un concierto en la ciudad argentina de Pilar, donde conmovió a la audiencia al subir al escenario a un niño y hacerle una petición.

El cantautor colombiano, de 28 años, compartió en sus historias de Instagram imágenes del público que disfrutó del espectáculo celebrado el 21 de febrero de 2023, tres días antes de su compromiso en la Quinta Vergara.

Camilo incluyó un video de los momentos protagonizados por el pequeño Christopher, quien es paciente de cáncer y asistió al evento junto a su mamá. Pero también dejó ver el gesto que compartió con su esposa antes de arrancar el show.

En los momentos previos a su salto al escenario, el intérprete de “Vida de rico” hizo una especie de ritual de cariño con Evaluna.

Una de sus historias muestra a los esposos abrazados con un gesto de concentración y buena vibra. “Mi pulga y yo antes de salir a verlos”, escribió el cantante.

El pequeño se sentó junto a la estrella musical con un ukelele y un marcador, con la intención de que Echeverry lo autografiara. El cantautor le dijo que le firmaría el instrumento si le prometía componer una canción y luego enseñársela.

