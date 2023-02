23 feb. 2023 - 00:06 hrs.

Arturo Walden, mejor conocido como "Kiwi", ha sido objeto de críticas y cuestionamientos luego que durante la mañana de este lunes 20 de febrero, en vivo y en directo, mientras le realizaba una entrevista a Pamela Leiva, le dio un beso sin su consentimiento.

Ante descrita situación, durante este miércoles 22, TVN optó por desvincular a Walden, y Pamela Leiva entregó sus descargos a través de Instagram, reconociendo que la situación le dio "rabia", dejando en claro además que ella "no pidió la cabeza" del comunicador.

Todo sobre Festival de Viña

"El trato que me están dando es injusto"

La decisión del despido del "Kiwi" se tomó durante la mañana de esta jornada, y apenas le fue comunicada, él tuvo que hacer las maletas y dejar el hotel donde se estaba quedando.

En ese contexto, Las Últimas Noticias (LUN) se contactó con Arturo, quien entregó solo una breve reflexión mediante una llamada.

Kiwi y Pamela Leiva el día del beso

"Estoy mal, muy mal (...) Fue una injusticia muy grande, pero bueno, es terrible", indicó de entrada, asegurando que él reconoció su error.

"Yo pedí disculpas, pero el trato que me están dando es injusto. Es insólito. Soy una buena persona, me equivoqué, pero no es para la forma en que lo hicieron", lamentó.

Cabe precisar que en el comunicado de prensa que dio el canal estatal, en el cual comunicaron el despido del "Kiwi", destacaron que como señal rechazan "categóricamente comportamientos inapropiados como este caso o en cualquiera de nuestros programas transgrediendo nuestras normas".

Todo sobre Viña 2023