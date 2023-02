22 feb. 2023 - 20:37 hrs.

Uno de los chistes que más sacó risas de la pifiada rutina de Belén "Belenaza" Mora en el Festival de Viña del Mar, fue el que tuvo como protagonista a Carmen Gloria Arroyo y su pareja, el argentino Bernardo Borgeat.

La comediante, tras admirar el trabajo que ha desarrollado Carmen Gloria en su programa de televisión, señaló que lo más destacable de ella era como se "alimentaba", refiriéndose al romance de la abogada con el trasandino.

"¿'Han visto al pololo? Que Dios me lo bendiga", indicó en un principio, para luego seguir con chistes aún más subidos de tono y doble sentido, citando el trabajo de Borgeat como preparador de asados.

"¿Por qué no me aliñai’ la malaya?, oye Berni... ¿Por qué no me fileteai’ el lomo vetado?", señaló Mora sobre el escenario, frente al protagonista de su broma.

¿Cómo se tomó los chistes Bernardo Borgeat?

Durante esta jornada, Bernardo Borgeat hizo un análisis de la presentación de la comediante, señalando en que Belenaza estaba "demasiado sobre exaltada. Como que iba demasiado arriba, sin saber mucho, pero me da la impresión que no supo escuchar un poco al público. Darse el tiempo de enganchar, como que iba un cambio más arriba".

En cuanto a los "piropos" que recibió de Belén Mora, tuvo opiniones divididas. "Se agradece, por un lado, aunque fueron un poco fuertes, de repente estuvieron un poquito pasaditos", indicó.

De todas formas, aseguró que, "uno está acostumbrado e igual se agradece que me haya tenido en cuenta en la rutina".

Mora logró llevarse solo la Gaviota de Plata del certamen, y fue bajada entre pifias del público de la Quinta Vergara, quien se mostró esquivo para darle el galardón de Oro.

