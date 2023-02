La cantante estadounidense Christina Aguilera llegó hoy a Chile para debutar en el Festival de Viña del Mar 2023 y realizar dos conciertos en Santiago durante este fin de semana.

Durante los últimos días, Xtina, ha estado envuelta en una polémica que tiene su origen hace más de 20 años.

No es un misterio que Aguilera y Pink no se llevan bien, las divas del pop han tenido una rivalidad que data desde comienzos de los 2000 y ahora, Pink se refirió al videoclip de Lady Marmalade, canción protagonizada por ella, Xtina, Lil' Kim y Mýa, para la película Mouling Rouge, en el año 2001.

En una entrevista con Buzzfeed UK, Pink hizo un ranking sobre los videoclips en lo que ha tenido que participar. En ese contexto dejó al tema Lady Marmalade como el último de la lista.

"No fue nada divertido de hacer. Yo soy todo diversión", expresó Pink, según consignó Europa Fm.

La cantante, que mantenía una expresión de asco en el rostro, continuó diciendo que "todo era un alboroto y había algunas personalidades... Kim y Mya eran agradables", lo que dejó en claro que su problema se debe a Aguilera.

Posteriormente, la intérprete de "There you go", utilizó su cuenta de Twitter para responder a los cibernautas que volvieron a sacar a la luz la rivalidad entre ambas cantantes.

"Todos ustedes están locos. Xtina tuvo una mierd... que ver con quién estaba en esa canción", escribió.

"Por si no lo sabías, no estoy 'tirando mierd...' de alguien por decir una y otra vez lo que ocurrió. Tengo un 0% de interés en tu maldito drama. Si no te has dado cuenta, estoy un poco ocupada vendiendo (Discos"), finalizó.

Y’all are nuts

Xtina had shit to do with who was on that song.If you don’t know by now- I’m not “shading” someone by telling it over and over and over what actually happened.

I’m zero percent interested in your fucking drama.

If you haven’t noticed- I’m a little busy selling https://t.co/f9RLuotptf