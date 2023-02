21 feb. 2023 - 08:00 hrs.

Una aclamada rutina fue la que hizo el joven comediante Diego Urrutia en el Festival de Viña del Mar, conquistando a todo el público y los televidentes que no se perdieron ninguno de sus chistes.

Con una rutina en la que repasó parte de su vida, e incluso, contó como lo contactó la producción del certamen hace menos de dos semanas, Urrutia conquistó a toda la Quinta Vergara y se llevó las dos Gaviotas, la de Oro y la de Plata.

Y es que el público de esta noche, juvenil y ligado a las redes sociales, estaba hecho para él. De hecho, en Instagram logró acumular más de 100 mil seguidores tras su rutina.

"Ojito con volver con tu ex"

Sin ir más lejos, en su última publicación recibió miles de comentarios, en los cuales muchos de sus seguidores le recordaron algunos de sus mejores chistes.

En este posteo, el joven hizo un resumen de lo que fue su histórica jornada, con varias imágenes de la Quinta Vergara repleta.

"Se logró, a celebrar y luego seguir trabajando. Fui demasiado feliz gracias a ustedes", escribió al pie de imagen, recibiendo decenas de mensajes en referencia a su rutina.

"Solo paso a dejar el comentario para saber si mañana te llama tu ex", "ojito con volver con tu ex", "dice mi hermana que cuando quieras vengas para la casa", "si te llama la Tens no le contestes crack", "menos mal soy Tons (Técnico en odontología) y no Tens", son una muestra de los comentarios.

Comentarios a Diego Urrutia

