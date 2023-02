20 feb. 2023 - 15:45 hrs.

Los animadores del matinal "Mucho Gusto" de Mega, Karen Doggenweiler y José Antonio Neme, fueron unos de los invitados a la gala del Festival de Viña del Mar el pasado viernes 17 de febrero.

Tras participar en la denominada "Noche Cero" de la cita festivalera, el conductor se arrepintió de haber acudido, debido a que cuando pasaron por la alfombra roja, ni él, ni ninguno de los rostros representantes de Mega, -Karen Doggenweiler, Carolina Arregui y Rodrigo Sepúlveda- fueron entrevistados por los animadores.

"Estoy tan arrepentido de no haber seguido mi corazonada y no haberte convencido yo a ti (Karen) de que no teníamos que ir, porque algo me decía que no teníamos que ir a esa alfombra roja", señaló Neme el sábado.

Neme envió un recado a los animadores

Este lunes, al comienzo del matinal, Neme se tomó unos minutos para entregar un recado a los organizadores del Festival, luego de la noche inaugural.

"Como los directores ejecutivos de estos canales están tan quisquillosos con nosotros, que cómo, que por qué dijimos eso, que no destruyan el Festival, que están picados... le voy a mandar un recado a Canal 13 y le voy a mandar un recado a Televisión Nacional de Chile", empezó diciendo el periodista.

A lo anterior agregó: "El recado es el siguiente, para que no nos pelen en esos programas de la tarde, después de que Neme es egocéntrico, narciso, que se cree cualquier cosa, les voy a decir una cosa a TVN y a Canal 13".

Finalmente, Neme reveló que el mensaje que tenía para la organización del Festival es que "hicieron una buena primera noche. Debo decir, una buena primera noche".

"Los animadores espléndidos, María Luisa Godoy espléndida, buena dirección de cámara, bien trenzado el espectáculo, grande Pamela Leiva, un excelente espectáculo de humor", agregó.

Revive el momento

Todo sobre Viña 2023