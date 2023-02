20 feb. 2023 - 03:04 hrs.

"Dame un break, dame un break". Esa fue la frase con la que la cantante chilena, Paloma Mami, detuvo repentinamente su show en el Festival de Viña del Mar.

La intérprete de canciones como "Not steady" apareció pasadas las 2:30 de la madrugada de este lunes 20 de febrero al escenario de la Quinta Vergara, abriendo su show con "Mami".

"Me tiene que salir bien po'"

Luego de interpretar otras canciones de su repertorio llegó el turno de "Cosas de la vida", la cual paró apenas cantaba los primeros versos.

Mientras bajaba de la escalera gritó, "espérate, dame un break, dame un break", tomando por sorpresa a su cuerpo de baile y su personal sobre el escenario, quienes se detuvieron tras unos segundos.

Luego la propia Paloma indicó, tras llevarse la mano a su cabeza, que su retorno se había desconectado por lo que no podía escuchar su propia voz con claridad.

"Es que no escucho, no escucho. Por favor, es que me tiene que salir bien po", señaló la cantante, calmando al público que había comenzado a quejarse.

Superado este impasse la cantante volvió a lo suyo, no obstante, en menos de 10 minutos sufrió un nuevo desperfecto esta vez con su traje, deteniendo el show nuevamente para acomodarse el pantalón. "Lo siento chiquillos es que este traje de super héroes... A veces hay problemas", sentenció.

