20 feb. 2023 - 01:06 hrs.

Un par de minutos bastaron para que la comediante Pamela Leiva dominara al "monstruo" del Festival de Viña del Mar 2023, con una rutina basada en experiencias personales y situaciones clásicas de los chilenos.

En el comienzo de la rutina una de las situaciones que más generó risas en la Quinta Vergara tenía que ver con los bonos que entregó el gobierno de Chile durante los meses más críticos de la pandemia, y cómo los padres buscaban el apoyo de sus hijos para cobrarlos.

"Durante la pandemia yo me transformé en la asistente social de mi mamá. Bastaba que el gobierno anunciara un bono, para que sonara el celular. 'Mamá llamando. Mamá llamando'", comenzó la comediante.

Te puede interesar Estas fueron las exigencias que realizó Karol G a la producción del Festival

Leiva continuó con su rutina diciendo que le contestó a su a mamá y ella gritando le decía: "Mete mi rut, mete mi ruuuuuuut, pa' ver si me lo saqué, pa' ver si me saque el bono", sacando carcajadas en el público.

"Me metí a Chileatiende. Rut de mi mamá. No corresponde bono. Uuuuh", prosiguió mientras la Quinta Vergara no paraba de reír. "¿Saben cuántas veces estuve yo a punto de depositarle la cagá de plata", sentenció.

Premios para Leiva

Finalmente, tras una rutina llena de éxitos, la comediante nacional obtuvo Gaviota de Plata, la cual el público en el anfiteatro pidió a gritos.

Todo sobre Viña 2023