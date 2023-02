19 feb. 2023 - 20:15 hrs.

En la previa a su participación el Festival de Viña del Mar 2023, el comediante Diego Urrutia abordó cuáles son sus sensaciones respecto a lo que está viviendo en la Ciudad Jardín.

A través de su cuenta de Instagram, el humorista entregó su visión tras participar en la conferencia de prensa que deben protagonizar los artistas un día antes de subirse a la Quinta Vergara.

"¿Tú cachai' que acabo de estar sentado en el mismo sillón de Karol G, y que mañana voy a actuar con Tini y con Emilia? Falta que me agarre a Christina Aguilera no más. Es un sueño esto", dice en el video en la red social.

El mensaje de Daniel Alcaíno

En la conferencia previa a su participación, Urrutia aseguró que tras el anuncio de su participación en la segunda jornada del Festival, recibió múltiples mensajes de apoyo. "Me llegó un mensaje de varios comediantes, un montón, no me imaginaba que tanta gente me iba a escribir y con tan buena onda también, tan atentos", aseguró.

Uno de ellos venía de parte de Daniel Alcaíno. "Me dijo algo muy cierto; que si tuve la valentía para ir y confirmar el hecho, significa que igual hay valentía para pararse en ese escenario. Me ayudaron mucho esas palabras", sentenció.

Además, reveló que fue contactado por la organización del festival mientras estaba en una barbería en Temuco, su ciudad natal. "Sé que muchos colegas dieron mi nombre, muchos colegas y productores", partió comentando.

"Contesté el teléfono y me dijeron, ¿puedes hablar? Porque escuchaban algo que vibraba (risas). Fui a la casa, llamé y ahí empezó todo", recordó.

¿Cuándo se presenta Diego Urrutia?

Diego Urrutia se presentará este lunes 20 de febrero en la Quinta Vergara, y su show lo presentará tras la argentina Tini Stoessel.

