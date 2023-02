18 feb. 2023 - 00:49 hrs.

El cantante urbano Matías Muñoz, popularmente conocido como Marcianeke, pasó junto a su "amigovia", Ignacia Michelson, por la alfombra roja de la gala del Festival de Viña del Mar 2023.

"Yo siempre he sido como de tenidas Gucci, pero quise tomar la excepción de ponerme un terno a lo Tony Montana", explicó el intérprete de Dímelo Má.

El look del músico no pasó para nada desapercibido en redes sociales, sobre todo por el particular peinado que utilizó el joven de 21 años.

En su cabello, Marcianeke tenía sus dreadlocks tinturados de diversos colores, los cuales además estaban peinados hacia arriba.

