17 feb. 2023 - 16:30 hrs.

Este viernes 17 de febrero la artista argentina Nicki Nicole llegó a Chile en el contexto de su participación en el Festival de Viña 2023.

Cabe destacar que su presentación en la Quinta Vergara será el viernes 24 de febrero, misma noche en que estará el colombiano Camilo y la humorista trasandina Laila Roth.

Su llegada estuvo lejos de pasar desapercibida, ya que en el aeropuerto la recibió un grupo de fanáticos que estaba feliz de verla, y también la prensa, con quien la artista compartió llamativos detalles.

Nicki Nicole en Lollapalooza Chile 2022 - Aton

La sugerencia culinaria

Cuando la artista comenzó a responder preguntas a la prensa, fue consultada por Meganoticias sobre cómo prepararía su presentación, refiriéndose a las cosas que haría previamente antes de enfocarse en el show.

"Eh, bueno, lo primero es llegar, probar unas buenas comidas de acá de Chile que... ¡Recomiéndenme! ¿cuál me recomendás?", a lo que le respondieron con diferentes alternativas como cazuela, porotos o empanadas de pino.

Ahí fue cuando la argentina aseguró que seguiría los consejos, pese a que le llamó la atención que en Chile se consumieran esas comidas incluso en los meses de más calor.

Más tarde, Nicki Nicole le comentó a 24 Horas que había recibido varias ideas de comidas típicas y les comentó: "yo estoy abierta a probar lo que sea".

La presentación en el Festival

En el lugar, Nicki Nicole fue consultada sobre cómo había sido recibir la llamada para participar en el Festival de Viña 2023.

"La verdad es que mi equipo me lo preguntó, preguntándomelo encima, como si yo dijera -no, sabés que no-. Obvio que sí, y la verdad es que desde ahí empezamos a trabajar en el show".

Por último, se refirió a la participación femenina de este año en el certamen. "Súper hermoso, además que las chicas la rompen. La verdad es que va a ser muy increíble y me gusta que esté lleno de argentinos ahí también... Van a ser unas noches inolvidables".

