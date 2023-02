Pharrel Williams elegido como nuevo director creativo de Louis Vuitton: Estará a cargo de la Semana de la Moda de París

El artista estadounidense Pharrell Williams, fue nombrado como nuevo director creativo de la línea de ropa masculina de la marca Louis Vuitton.

El autor de la canción "Happy" ocupará el puesto que dejó vacante el exdirector creativo Virgil Abloh, quien falleció a los 41 años debido a una larga lucha contra el cáncer.

Williams fue confirmado este lunes por la tienda de moda, quienes a través de un comunicado, le dieron la bienvenida. "Me complace dar la bienvenida a Pharrell de regreso a casa tras nuestras colaboraciones en 2004 y 2008 para Louis Vuitton", anunció Pietro Beccari, presidente y CEO de Louis Vuitton.

Louis Vuitton is delighted to welcome @Pharrell as its new Men’s Creative Director. His first collection for Louis Vuitton will be revealed next June during Men's Fashion Week in Paris. #LouisVuitton #PharrellWilliams pic.twitter.com/GRCQFfOAHK