Simón Oliveros se despide de Megamedia tras doce años en el canal

13 feb. 2023 - 14:30 hrs.

El periodista Simón Oliveros Bustamante anunció que tomará nuevos desafíos laborales, por lo cual desde este lunes 13 de febrero deja de pertenecer a Megamedia.

Desde la casa televisiva informaron que "durante sus 12 años con nosotros, Simón no solo se destacó por su profesionalismo. También por su entrañable calidad humana, la que siempre estuvo dispuesto a compartir con sus compañeros del Matinal Mucho Gusto, con los del Departamento de Prensa y con todos quienes tuvieron la posibilidad de compartir con él".

Asimismo, desde la compañía hicieron hincapié en que agradecen "la entrega que tuvo durante estos años y estamos seguros que de su desarrollo profesional se lleva recuerdos inolvidables de Megamedia".

Despedida en redes

En tanto, el propio periodista utilizó sus redes sociales para despedirse del canal y de su audiencia luego de 12 años de desarrollo profesional.

"12 años @mega.tv querido !! Se terminan los 12 juegos. Llegó el momento de dejar la casa y buscar nuevos desafíos. Me voy contento, lleno de amigos y con el cariño de una audiencia hermosa. El canyengue continúa. LO DI TODO NO ME QUEDA NADA PENDIENTE. GRACIAS TOTALES", escribió.