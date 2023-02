¿Cómo es el rostro de la hija de Camilo y Evaluna? Captan nueva foto de la pequeña Índigo

Tras poner fin a los rumores sobre el supuesto género no binario de Índigo y aclarar que no se separan, Camilo Echeverry y Evaluna Montaner disfrutan del verano con su hija en Argentina, donde por fin los medios captaron una foto de la bebé.

El artista colombiano y su esposa se alojan en la casa que posee la familia de Ricardo Montaner en Nordelta, cerca de Buenos Aires, reseña La Nación.

El domingo 12 de febrero se reportó su arribo a suelo trasandino, pero el intérprete de “Vida de Ricos” tendrá que viajar a Chile muy pronto, pues forma parte de la cartelera del Festival de Viña del Mar.

