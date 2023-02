Karol G enloquece de amor por Rihanna en el Super Bowl: Se fotografiaron abrazadas tras el espectáculo

La edición LVII del Super Bowl reunió a grandes estrellas musicales como Karol G y Christina Aguilera, quienes asistieron al evento atraídas por la esperada actuación de Rihanna en el espectáculo del medio tiempo, donde la cantante de Barbados dejó ver que está embarazada.

Karol y Christina compartirán escenario muy pronto en el Festival de Viña del Mar, aunque en fechas distintas. La reguetonera colombiana de 31 años se presentará el 19 de febrero de 2023, mientras que la estrella pop estadounidense cantará el 21 de febrero.

Karol G dejó de lado su rol de estrella de la música urbana para transformarse en la fan número uno de Rihanna. La colombiana se mezcló entre el público para disfrutar del recital y compartió videos en sus historias de Instagram.

La artista no podía dejar de gritar de emoción y, en medio de su euforia, le declaró varias veces su amor a su cantante favorita. No es la primera vez que Karol publica sus sentimientos: en octubre de 2022 declaró en Twitter que ama a Rihanna y aseguró que ella es la persona que más la ha inspirado en su carrera, según consigna La Opinión.

Más tarde, compartió en sus redes cómo fue su encuentro con Rihanna: "Como fan, tengo que decir que este fue el highlight de mi vida entera! Espero que cuando ustedes conozcan a sus ídolos, ellos sean tan increíbles como ella lo fue conmigo. TE AMO @badgalriri".

Fotos abrazadas y hasta un video de la intérprete de "Umbrella" hablando español desataron la euforia de los seguidores de la colombiana.

Otra gran admiradora de la nacida en Barbados es Christina Aguilera, quien para el evento deportivo y musical usó un atuendo dedicado a su colega. La rubia se vistió con pantalones de bota ancha, chaqueta de cuero y una polera con una caricatura de “Riri”.

Christina no sólo asistió al Super Bowl como fan, también presentó su espectáculo en un evento previo.

