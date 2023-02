"No podría estar más feliz": Representante confirmó segundo embarazo de Rihanna

13 feb. 2023 - 10:15 hrs.

Rihanna arrasó en su presentación durante el medio tiempo del Super Bowl 2023, evento deportivo que consiste en la final del campeonato de la National Football League (NFL) en Estados Unidos, en la que se consagró el equipo de Kansas City Chiefs.

Si bien se generó un debate alrededor de las expectativas de la diva del pop en su regreso a los escenarios después de varios años, lo cierto es que su show fue visto por más de cien millones de personas, contabilizando solo a Estados Unidos.

En los escasos minutos de presentación, la artista repasó la mayoría de sus éxitos: "B*** Better Have My Money", "Run This Town", "Work", "Umbrella", "We Found Love", cerrando con "Diamonds".

La reina regresó y rompió la industria, SOPORTEN 💋 #riripic.twitter.com/gW79itwkfT — JEON⁷ lvs Nat (@madameJeon10) February 13, 2023

Y no tan solo se convirtió en viral por la nostalgia de las canciones: la cantante, vestida de Loewe, Alaïa y Margiela x Salomon, también mostró su barriga de embarazada, estado que fue confirmado por un representante a la revista People.

"No podría estar más feliz"

Un representante de Rihanna confirmó la noticia el domingo por la noche, luego de que la intérprete de 34 años se convirtiera en la primera mujer embarazada en protagonizar este espectáculo.

En los primeros segundos de su actuación, la cantante de Barbados se frotó la pancita y se bajó la cremallera de su traje rojo con capas, acompañado de un body ceñido y un sostén esculpido, mostrando su barriga.

El representante dijo que Rihanna está "emocionada de ser mamá" y "no podría estar más feliz".

"Todo lo que Rihanna hace, lo hace a su manera en su propio ritmo, y tener un bebé no es diferente. Son como cualquier otra pareja de futuros padres. Sí, resulta que son famosos, pero son simplemente la pareja joven más tierna y feliz que está esperando hijos", declaró su agente.

Este será su segundo hijo con su novio, el rapero A$AP Rocky, con quien celebró la llegada de su primer hijo en mayo de 2022.

