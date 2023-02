Fran Ayala ganó carrera tradicional de Rapa Nui: Corrió con 10 kilos de plátanos en sus brazos

11 feb. 2023 - 17:30 hrs.

La recordada modelo Francisca Ayala, hoy convertida en una empresaria hotelera de Rapa Nui, participó de forma exitosa de una tradicional carrera isleña conocida como "Aka Venga", enmarcada en el festejo típico del "Tapati".

En esta competencia, cada participante debe correr lo más rápido que pueda con un peso de 10 kilos encima, cargando dos enormes bolsas llenas de plátano.

Luciendo solo un bikini, Ayala corrió por parte de la isla, resultando como la gran ganadora de la competición, que tiene historia dentro de la familia que formó con el exmodelo, actual diputado rapanui, Hotuiti Teao.

"Es hermoso"

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Francisca explicó con más detalles en qué consiste el "Aka Venga": "Es potente. Se compone de equipos de 5 personas, en mi caso mujeres, y cada una de ellas debe transportar dos cabezas de platanos (racimos enormes) que pesan en total 10 kilos más o menos".

Grupo de Fran Ayala

"Cada persona debe recorrer casi 500 metros corriendo con esta carga, que se le va entregando a la otra compañera de equipo", agregó.

Las cabezas de plátano funcionan como el "testimonio" en las postas, pero para Francisca esto tiene un mayor significado. "Se supone que al entregar esta carga también le entregas el maná a tu compañera, que es como la energía, el poder. Es súper lindo todo", comentó.

Fran Ayala siendo premiada

Quienes compiten en el "Aka Venga" deben ser invitados por algún rapanui, ya que no es una competencia abierta a cualquier etnia. Eso es lo que más le da orgullo a Ayala, quien ha logrado ser reconocida como una más en la localidad.

"Es un honor muy grande para mí que me sientan parte de la isla. Me invitaron, te van a buscar a la casa, te dicen que te quieren y así se va formando comunidad. Yo desde hace 16 años estoy casada con Hotuiti, y sentir que me ven como una más es hermoso", acotó.

