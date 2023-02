Ex Miss Reef Lorena Gálvez se fue de Chile y se radicó en Miami: "Es como estar de vacaciones siempre"

10 feb. 2023 - 10:15 hrs.

La recordada Miss Reef del 2013, Lorena Gálvez, tuvo un viaje a México en 2021 que, sin quererlo, le cambió la vida. Y es que tras llegar a nuestro país, no se sentía cómoda.

"No era mi lugar", indicó a Las Últimas Noticias (LUN). Por lo mismo, vendió todas sus pertenencias, armó sus maletas y se fue hasta Miami. Una de las cosas que le encanta de esa ciudad es el buen clima que existe durante el año, a diferencia de Chile, donde existen meses más fríos.

Allá encontró un departamento, el cual, reconoció, logró arrendar "de suerte", ya que el dueño del inmueble le permitió rentarlo sin tener un contrato de trabajo ni previsión social, condiciones indispensables que exigen en Estados Unidos para los inquilinos. "El dueño era un abuelito que no pidió absolutamente nada", destacó.

La nueva vida de Lorena en Estados Unidos

Lorena Gálvez es de profesión kinesióloga, aunque no ha podido ejercer, por ahora, puesto que está en los trámites para lograr homologar el título. Por mientras, sigue generando ingresos con su pyme de bikinis en Chile, y vendiendo contenido para adultos a través de OnlyFans.

En dicha plataforma, contó que "muestro lo que siempre he mostrado: bikini, lencería, bailes. No muestro desnudos. Tenía mucho prejuicio con el que dirán. Mi familia y amigos saben lo que subo. No me hace sentir cómoda mostrar desnudos".

Por otra parte, también emprendió junto a un broker comercial, una empresa que realiza acompañamiento a todos quienes deseen radicarse en Estados Unidos, tras ver el éxito de este estilo de negocios liderados por abogados norteamericanos.

"Si quieren emprender o venirse acá con la visa de trabajo, de inversión o lo que sea, los orientamos sobre qué hacer. Nos ha ido súper bien", destacó.

¿Volverá a Chile? A esta pregunta contestó que no, ya que para ella vivir en Miami es "como estar de vacaciones siempre". "Ya me quedé acá. Iré, ojalá, frecuentemente por las marcas con las que trabajo y para ver a mis papás más seguido. Están viejos, tienen 70 años", acotó.

