Fue criticado: Así fue la respuesta de Jungkook a los mensajes que recibió por sus tatuajes

En una reciente transmisión en vivo a través de Weverse e Instagram, el integrante más joven, el maknae, de BTS, Jungkook hizo un pequeño recorrido por la historia de sus tatuajes y respondió algunas de las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera.

Es si bien, en la cultura occidental los tatuajes parecieran ser una forma de arte más aceptada, en muchos países asiáticos aún acarrean un estigma negativo.

Específicamente en la industria del K-pop era de extrañar conocer que el cuerpo de un ídolo estaba cubierto por tinta, y cuando sí ocurría, agencias y canales de televisión se preocupaban de cubrirlos con su vestuario o simplemente censurándolos de la pantalla.

Los tatuajes de Jungkook

El maknae no es ajeno a los tatuajes, ya que tiene su brazo derecho completamente cubierto de imágenes, números y letras significativas para el artista.

Pero su primer tatuaje fue en honor a las fanáticas de BTS, ARMY, cuyas letras grabó permanentemente sobre los nudillos de su mano derecha.

"ARMY es algo en lo que confío y de lo que estoy orgulloso, así que no tenía sentido ponerlo en un lugar donde no pudiera verse", contó Jungkook en la transmisión.

También tiene los números 0613, fecha en que debutó la agrupación surcoreana; un reloj con la hora de su nacimiento; una tigridia, flor que corresponde a su nacimiento junto a la escritura en chino que reza "el momento más hermoso en la vida", entre otros.

¿Qué dijo?

A lo largo de su carrera ha recibido críticas de fanáticos y "haters", pero recientemente llamó la atención que uno de sus tatuajes está cubierto.

Se trata de un ojo, que había recibido muchas críticas previas, por parecer un símbolo asociado a Illuminati.

JUNGKOOK said that his “eye tattoo” means that he should always be careful with his actions cause there are so many people watching him under all circumstances.



Así como las críticas a ese particular tatuaje, muchos usuarios de redes sociales aseguran que el artista se arrepentirá eventualmente o han dejado otros mensajes maliciosos sobre su estilo. Pero durante la transmisión en vivo dejó clara su postura actual sobre sus tatuajes:

"Entiendo por qué algunas personas quieren quitárselos, pero... ¿En serio? Porque, es algo que yo he querido. Por eso permanecen. Si me los quito, significa que estoy negando mi yo pasado. Ese yo pasado también era yo. Así que no creo que quitármelas sea lo correcto (para mí)", explicó Jungkook.

Aun así, no descarta la posibilidad de que en el futuro quiera removerlos, pero, por el momento, no lo considera "necesario", reportaron desde All Kpop.

