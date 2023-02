"Una psicosis colectiva": Bombo Fica denuncia que vecinos recibieron amenazas de que les quemarían sus casas en Purén

08 feb. 2023 - 14:00 hrs.

El destacado comediante chileno, Daniel "Bombo" Fica, es uno de los afectados por los incendios forestales que se han desarrollado con fuerza durante los últimos días en la zona centro-sur de Chile.

Fica, nacido y criado en Purén, tiene su casa familiar en dicha localidad. Afortunadamente, para el humorista, su residencia se ha salvado de los incendios, pero el peligro está latente mientras no sean extinguidos de forma completa.

El inicio del incendio en Purén

Sobre esto conversó en el matinal "Mucho Gusto", revelando cómo fue que ha vivido junto a su familia el avance del fuego, que hace casi una semana está descontrolado en varias zonas de Chile.

"El día viernes (3 de febrero) yo viajé de Purén a Pichidegua, porque tenía un espectáculo. Salí como a las dos de la tarde. Si bien había algunos focos, estaban siendo controlados por Bomberos y los brigadistas", comenzó relatando.

Incendio en Purén

En ese momento nunca pensó que el fuego llegaría a Purén, hasta que su hijo lo llama cerca de las 19 horas para comunicarle la noticia, y que les habían exigido evacuar, ya que "si el viento cambiaba, las condiciones del viento cambiaban, lo más probable es que el pueblo, sino se quemaba entero, se iba a quemar la mitad".

"En cosa de minutos horas llega al pueblo (Purén) y arrasa con una villa entera, más de 60 casas, y con el temor de que siguiera avanzando más hacia el centro (...) hubo un momento que Purén tenía fuego en los cuatro puntos cardinales, estábamos rodeados", contó.

Las presuntas amenazas

En el mismo programa, Bombo Fica denunció que durante los últimos días, algunos vecinos de Purén han recibido amenazas de personas que quieren quemar casas y seguir con los incendios.

"Ayer (martes 7 de febrero) me llamó mi hijo porque la gente empezó a sentir mucho miedo porque empezaron las amenazas, de que iban a seguir quemando, que iban a empezar a entrar a las casas", relató.

Bombo Fica en el "Mucho Gusto"

"Una psicosis colectiva"

En este sentido, agregó que, "se dio una psicosis colectiva, donde la gente empezó a comunicarse, empezaron a ver autos, gente en moto que transitaba, el miedo, 'van a entrar a las casas', porque estamos solos. La verdad es que estamos solos, los Carabineros que hay son muy pocos, tenemos muy pocos militares en estos momentos que están resguardando, entonces empezó el miedo".

"Pillaron gente prendiendo fuego, entonces el temor. Yo me tomé la libertad de mandarle un mensaje al ministro Jackson y contarle, 'ministro, la gente me llama a mí, yo no sé qué hacer, estoy acá (Santiago). El miedo, la angustia, la soledad. Él tomó acciones", aseguró.

Todo sobre Famosos chilenos