Ligado a la música: Hijo de Fran García-Huidobro revela cuál es la carrera que tiene pensado estudiar

Son muchos los cantantes urbanos que han comenzado su carrera siendo adolescentes. Uno de ellos es Joaquín Rodríguez, mejor conocido como Nineteen Elevnn, quien es el hijo de Julio César Rodríguez y Fran García-Huidobro.

Joaquín comenzó cuando apenas tenía 15 años su carrera musical, tras lanzar su primera canción, y desde entonces ha seguido con su carrera, estrenando éxitos como "High", "Un perreito", entre otros.

"Mi vida es mucho mejor"

Conversando con el medio Página 7, Nineteen comentó sus impresiones sobre su ascendente carrera, la cual, reconoció, le ha dado oportunidades "de crecer como persona. Mi vida es mucho mejor desde que comencé con la música".

Sobre el futuro de su música, explicó que, "se vienen muchas colaboraciones y hartas canciones desde el corazón, que es lo más importante, porque yo podría perfectamente estar pegado haciendo reguetón y prefiero mil veces hacer algo que me represente".

El futuro profesional de Joaquín

En la conversación, el joven apreció el gran apoyo que le han dado sus mediáticos padres para que pueda cumplir su sueño en el mundo de la música.

"Mis papás me han ayudado demasiado a superar las críticas y a decir que no muchas veces a cosas que habría dicho que sí solo por la presión social, y bueno, son mis papás, cómo no los voy a amar", señaló.

A sus 17 años, además de dedicarse a la música, ya tiene claro cuál es la carrera que desea estudiar, la que está íntimamente ligada a lo que hace actualmente. Aun así, no se apura en definir su camino.

"Tengo pensado aprender producción musical, sería la idea, pero no sé todavía mucho sobre mi universidad, pero hay que darle tiempo al tiempo", agregó.

