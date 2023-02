"Fue rápido, salvaje y emocionante": Mujer con la que el príncipe Harry perdió la virginidad cuenta su versión

La identidad de la mujer con la que el príncipe Harry perdió su virginidad finalmente fue revelada. Sasha Walpole rompió el silencio y reveló que ella fue la adolescente con que el nieto de la reina Isabel tuvo una romántica escapada en julio de 2001.

El duque de Sussex describió aquel momento en su libro de memorias, "Spare", que ha vendido 3,2 millones de ejemplares en todo el mundo durante su primera semana de su publicación.

El actual esposo de Meghan Markle describió su primera noche romántica como “un episodio sin gloria”, además dio otros detalles, como que todo sucedió en “un campo cubierto de hierba”.

Luego de que la historia fuera leída por millones de personas alrededor del mundo, fue la propia protagonista que contó en exclusiva al Daily Mail más detalles y aclaró que ella no era tan mayor como se había especulado.

OK Sasha Walpole - Prince Harry doesn’t mention you by name as older woman who took his virginity or give identifiable details but you out yourself & sell your name/image to the papers. Now media story is he intruded your privacy & should’ve warned you beforehand? Mmm. pic.twitter.com/PksHnQwosA