"No les creo nada": Neme arremetió contra quienes fueron sorprendidos haciendo un "asado" en cerro del sur de Chile

06 feb. 2023 - 12:00 hrs.

Un duro descargo fue el que emitió en el "Mucho Gusto" el conductor del matinal, José Antonio Neme, apuntando directamente al grupo de personas que fueron detenidas en el cerro Curamávida, en la comuna de Los Ángeles, región del Biobío, portando combustible, en concreto, líquido acelerante.

Los involucrados se defendieron aseverando que tenían planeado realizar un asado, no obstante, igual fueron puestos a disposición de la justicia.

Todo sobre José Antonio Neme

"No les creo nada a estos pelotudos"

Durante la mañana de este lunes 6 de febrero, en el matinal de Mega revisaron el video que fue compartido en redes sociales y, en ese contexto, Neme repudió el actuar de los individuos.

"Acá hay un contexto, tres regiones afectadas (...) unos señores que para hacer un asado, ¿quién hace un asado con bidones de combustible en una ola de calor que tiene más de 40 grados de temperatura en el sur del país?", indicó.

En este sentido, añadió que "es una locura, es demencial, perdón que lo diga de esta manera, pero es demencial el simple hecho de que hayan querido hacer un asado, además en esa zona, en un cerro".

Personas haciendo asado en el cerro Curamávida

"Yo no les creo nada a estos pelotudos, la verdad que no les creo nada, la justicia tendrá que juzgarlos. Yo no les creo. O sea, encontrar a un grupo de personas ahí con bidones de combustible y que su explicación sea que iban a hacer un asado mientras la mitad del país está ardiendo, la mitad del sur al menos...", concluyó el animador, dejando en claro que no confía en las explicaciones que dieron a Carabineros.

"Mucho Gusto" se emite de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, justo después de Meganoticias Actualiza.

Todo sobre Mucho Gusto