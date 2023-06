¿Conciertos de K-pop? Esta es la cartelera de artistas confirmados en Chile para el 2023

22 jun. 2023 - 20:00 hrs.

Inolvidables conciertos de K-pop se vivieron en Chile durante el primer semestre del año. Los fanáticos se han podido deslumbrar con las presentaciones de grandes artistas como NCT-127 y Jackson Wang.

Para los próximos 6 meses del 2023, ya hay 5 fechas confirmadas en el país con presentaciones de artistas surcoreanos, pero los rumores sugieren que más se podrían sumar.

Los rumores

Se espera que la agrupación femenina Twice concrete alguna presentación en Chile. Actualmente, las nueve integrantes bajo la empresa JYP se encuentran recorriendo Norteamérica en su cuarto tour mundial, el que, por el momento, no cuenta con fechas en Latinoamérica.

Próximas fechas

NCT Dream

El grupo bajo el sello de SM Entertainment llegará al país con su gira" The Dream Show 2: In Your Dream", luego de su fallida presentación en el Music Bank Chile 2022.

Los 7 surcoreanos se presentarán en el Movistar Arena el próximo 6 de julio, y las entradas se encuentran a la venta por PuntoTicket.

Woodz

En el Teatro Coliseo el próximo 11 de julio se presentará el rapero surcoreano WOODZ. El artista de 26 años presentará su sencillo "ABYSS" en el escenario chileno, mientras se encuentra en su gira mundial "OO-LI".

Bajo la organización de Ninshi Entertainment, aún puedes encontrar entradas a través de PuntoTicket.

Epik High

El icónico trío de raperos surcoreanos aterrizará por primera vez en el país durante el mes de agosto. Si bien, forman parte de la industria musical surcoreana, su música corresponde a un estilo urbano, más que K-pop.

Tablo, Mithra y DJ Tukutz se presentarán en el Teatro Cariola el próximo 9 de agosto, y puedes acceder a las entradas a través de Passline.

Ateez

Los 8 integrantes de una de las la boy band más exitosas de KQ Entertainment regresa al país con su gira mundial "The Fellowship: Break The Wall".

El carisma y las increibles presentaciones son dos grandes características de la agrupación surcoreana que también participó del fallido Music Bank Chile en 2022.

Ateez se presentará en Chile en el Movistar Arena, el próximo 30 de agosto, y las entradas se encuentran disponibles a través de PuntoTicket.

Aespa

El exitoso grupo femenino Aespa llegará al país en septiembre, en su primera gira mundial desde su formación en el año 2020.

Winter, Karina, Giselle y Ningning presentarán sus conocidos éxitos, como "Black Mamba" y "Spicy", el próximo 14 de septiembre en el Teatro Caupolicán. Puedes acceder a las entradas a través de TicketMaster.

Los que pasaron

Super Junior

Super Junior, la agrupación con casi 20 años de trayectoria, volvió a Chile con la gira "SuperShow 9", un espectáculo en el que presentarán su último álbum de estudio, “The Road: Celebration”, como otras virales canciones de su carrera.

Fue el pasado 7 de febrero que los reyes del K-pop encendieron el Movistar Arena con los grandes éxitos de su larga trayectoria musical.

The Rose

Un exitoso paso por Lollapalooza Chile tuvo el cuarteto que transita entre el indie pop y el indie rock y que domina el escenario con sus sentidas letras y música en vivo. A pesar de los retrasos en el programa, el público chileno pudo disfrutar de sus grandes éxitos, como las canciones de su nuevo álbum "Heal".

Jackson Wang

Fue el pasado 22 de mayo, en el Movistar Arena, que Jackson Wang enamoró al público chileno con el "MAGIC MAN WORLD TOUR". Si bien, sus orígenes son chinos, Wang comenzó su carrera dentro de la industria del K-pop junto a GOT-7.

