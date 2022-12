Coté López se defiende tras críticas contra su línea de ropa: "En lugar de hacer funas chantas..."

09 dic. 2022 - 11:00 hrs.

Las últimas semanas no han sido las mejores para la influencer y empresaria María José "Coté" López. Luego de haber sido víctima del robo de una de sus tiendas y de que delincuentes clonaran su tarjeta de crédito, la chilena se convirtió en blanco de críticas en redes sociales.

Resulta que esta semana, la esposa de Luis "Mago" Jímenez tuvo que salir a dar explicaciones a sus seguidores luego de que uno de los productos de su marca de cosméticos saliera defectuoso. Ante esto, Coté aseguró que los afectados serían recompensados.

Si la rubia creía que la tormenta ya había pasado, se equivocó, ya que días después comenzó a viralizarse una funa contra su línea de ropa Be Active.

Todo sobre María José López

Funa a su línea de ropa

A través de la stories de su cuenta de Instagram, la también escritora se refirió a la polémica y arremetió contra sus detractores.

En concreto, López desmintió que hubiera copiado los modelos de una marca brasileña que también había ocupado la frase Be Active en sus prendas.

"Me lo mandaron diciendo que 'copié a una marca brasileña', la marca esa se llama LIVE y solo escribieron la frase Be Active porque es una frase que significa estar o ser activo. Es una frase motivacional", aclaró de entrada.

En este sentido, remarcó que "pudo ser cualquiera otra: 'be strong' o 'be happy', etc", dejando en claro que se trató de una coincidencia.

"Busquen en Google al menos 'Be Active Brasil' antes, jajaja, al menos para darse cuenta de que no existe otra marca, en lugar de hacer funas chantas en TikTok por 'copiar'. Dios Santo, he visto cada tontera últimamente", sentenció en el post.

Revisa la publicación

Todo sobre Famosos chilenos