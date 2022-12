Escándalo en Buckingham: Madrina del príncipe William renuncia a su cargo tras polémica en evento de la reina Camila

El martes pasado Camila, la reina consorte del Reino Unido, realizó en el Palacio de Buckingham su primer gran evento en solitario. Se trataba de un encuentro para destacar una de las causas en las que la monarca ha venido trabajando desde hace varios años: concientizar sobre la violencia hacia mujeres y niñas.



La cita era de tal importancia que Camila invitó a varias representantes de otras casas reales, entre estas, la reina Matilde de Bélgica, la reina Rania de Jordania y la princesa Mary de Dinamarca, esposa del heredero de ese país.

Sin embargo, pese a toda la pompa e importancia de la causa, el evento se vio empañado por un bochornoso episodio que terminó con la renuncia de Lady Susan Hussey, la madrina del príncipe William, a su puesto como "dama" del palacio.

As we mark the UN’s #16Days for the Elimination of Violence Against Women, The Queen Consort welcomed guests - including survivors of abuse, charity representatives, politicians, and ambassadors for the cause - to Buckingham Palace in recognition of this important issue. pic.twitter.com/3qTXncxk7C

En el evento del martes participó Ngozi Fulani, directora ejecutiva de la fundación Sistah Space, quien acusó mediante su cuenta de Twitter a Hussey de haber hecho unos desubicados comentarios racistas en su contra por ser de origen africano.

"Sentimientos encontrados sobre mi visita al Palacio de Buckingham ayer. 10 minutos después de llegar, una miembro del personal, Lady SH, se acercó a mí y movió mi cabello para ver la etiqueta con mi nombre. La conversación de abajo tuvo lugar. El resto del evento es borroso", escribió Ngozi al exponer una transcripción de la interacción que tuvo con Hussey.

De acuerdo al escrito, la que fuera la dama de honor de Isabel II por más de 60 años preguntó en reiteradas ocasiones a Ngozi "de dónde era realmente" y "desde qué parte de África" había llegado al país.

La interrogación continuó pese a que la mujer le explicó a Lady Susan que ella había nacido en el Reino Unido y que su nacionalidad era británica.

Mixed feelings about yesterday's visit to Buckingham Palace. 10 mins after arriving, a member of staff, Lady SH, approached me, moved my hair to see my name badge. The conversation below took place. The rest of the event is a blur.

Thanks @ManduReid & @SuzanneEJacob for support🙏🏾 pic.twitter.com/OUbQKlabyq