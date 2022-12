"Nunca fuimos felices": Pailita se sincera sobre la compleja infancia que vivió y que lo marca hasta hoy

01 dic. 2022 - 09:20 hrs.

A través de una íntima entrevista televisiva, el popular cantante Pailita se sinceró sobre la difícil situación familiar que vivió durante su infancia y que hasta estos días lo ha marcado.

En conversación con el programa "Urbanos" de TVN, el intérprete de "Parcera" relató los problemas de drogadicción de su hermano mayor, quien actualmente se encuentra en prisión. Esto se tradujo en la firme decisión del cantante de alejarse completamente de las drogas.

"Nunca fuimos felices"

"Fue una infancia muy triste. Nunca fuimos felices... Para qué te voy a mentir, nunca fuimos felices como familia", le contó Carlos Raín Pailacheo a María Luisa Godoy.

Pese a todo, el artista reconoce un lado positivo de esta situación: "Fue un proceso y bueno, porque me dejó como ejemplo de que eso no estaba bien. Desde niño me di cuenta de lo que era bueno y lo que era malo. De ahí escogí mi camino", sostuvo.

"Yo lloraba mucho cuando niño (...) A veces no comía, a veces no dormía. A veces a las 4 de la mañana, de la nada, ¡pah!, problemas en la casa, las drogas, pandillas llegan con cuchillos... y un niño, qué podía hacer yo, siendo un niño no podía hacer nada", lamentó Pailita.

"La pasé súper mal"

Relacionado a esta difícil infancia, el cantante recordó que durante un show gratuito que dio en Punta Arenas fue a visitar la población en la que creció. "Me acuerdo que fui a mi casa y lloré, no paraba de llorar. Lloraba, lloraba y lloraba... porque me acordé de todo", dijo.

"Cuando chico decía 'ya, no importa, hay familias que la están pasando peor y salieron adelante, ¿por qué no podemos salir adelante?'. Pero sí, la pasé súper mal... es que ver a un hermano metido en eso (...) para un niño es súper complicado ver eso", agregó.

Debido a esto, Pailita dice que hoy presta atención a los niños y entrega su mensaje sobre los efectos negativos que pueden llegar a tener las drogas.

