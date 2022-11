Desde robo a sus tiendas hasta la clonación de su tarjeta: Estas fueron las "desgracias" de Coté López en sus vacaciones

26 nov. 2022 - 17:30 hrs.

La empresaria y modelo chilena, María José López, compartió en las últimas horas en su cuenta de Instagram una gran cantidad de historias, donde contó los detalles de sus vacaciones en República Dominicana.

Recién llegada de vuelta a su país, la también influencer comenzó a relatar todas las "desgracias" que le ocurrieron mientras ella intentaba distraerse y relajarse en el caribe junto a su familia.

Robos y clonaciones de tarjeta

"Hola mi gente, ¿cómo están?, llegué, estamos bien, la familia está bien. Les iba a contar que nuestro viaje no estuvo exento de problemas. A Luchín se le quedó la billetera así que tengo que llevársela, se le está pegando lo mío. Bueno, resulta que, ¿se acuerdan cuando entraron a robar en el módulo y nosotros estábamos de vacaciones?", fue el primer video que compartió la influencer.

De acuerdo con la siguiente historia, la primera desgracia de Coté fueron los robos a sus tiendas.

"Entraron a robar al Oeste con arma y todo, bueno, ese mismo día también nos entraron a robar a otro módulo, a otra isla de otro mall todo, así que un desastre. Después llegaron los relojes de Louis Antoine y también nos robaron un montón, un desastre (sic)", explicó.

"Después nos enteramos, miren menos mal que nosotros estábamos cambiando justo la oficina porque nos había quedado chica, donde llegaron todas las cosas, y nos avisaron que había pasado gente como en cinco edificios alrededor buscándonos, muy chanta, así que seguramente nos iban a robar", comentó visiblemente afectada.

Como si no fuera suficiente, López dio a conocer que en su viaje de regreso a Chile, también tuvo problemas para abordar.

"Cuando veníamos de vuelta, resulta que llegamos a la escala y en la escala nos dicen 'no, es que ustedes tienen los pasajes en cuatro y esta ejecutiva tiene solamente hasta el tres, así que se quedaron sin pasaje'. Bueno, resulta que habían cambiado el avión y el avión era más chico, entonces la ejecutiva también era más chica, entonces no entrábamos y simplemente nos sacaron", dijo.

Otro problema que vivió Coté en República Dominicana fue el fallo de una de sus tarjetas, por lo que debió comunicarse con su banco y se llevó una inesperada sorpresa.

"Cuando estábamos allá no entendía por qué no me funcionaba la tarjeta, entonces llamé a la ejecutiva y le digo 'pucha, sabes que estoy tratando de comprar en todas partes y no me funciona, así que al final tengo que pagar con la de Luis' y resulta que me dice 'no, es que tienes todo gastado en la tarjeta", expuso.

López le respondió a la ejecutiva que esto era imposible, puesto que ella ya había pagado todo.

"La cosa es que reviso las compras y compra en Amsterdam, compras en no sé a donde, me clonaron la tarjeta, una más y bueno, el lunes voy a tener que ver qué onda, me imagino me irán a devolver algo, no sé, pero me ocuparon todo, los dólares internacionales, todo", siguió detallando.

Para terminar con sus historias de desgracias, la modelo explicó brevemente que la señora que trabajaba con ella se había ido de vuelta a su país y no regresaría.

"Como ella había llegado hace poco a Chile, me dijo que tenía que ir a Perú a hacer los documentos y de ahí se venía", mencionó.

"Entonces en las vacaciones nosotros las mandamos con todas las cosas, le compramos los pasajes y todo para que se fuera. Y mientras estaba en las vacaciones, como el segundo día me dijo que no volvía más, que se había hecho exámenes y tenía que tratarse de una hinchazón al corazón, algo así, así que otro desastre", terminó su historia.

