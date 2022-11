"Me dañó un poco la córnea": Pailita revela que padece problema médico en un ojo

25 nov. 2022 - 15:00 hrs.

El exitoso cantante de 22 años, Pailita, cuyo nombre es Carlos Raín Pailacheo, se encuentra actualmente atravesando un problema de salud, que involucra directamente a su visión.

Resulta que el intérprete de hits como "Ultra solo", tiene una molestia en su ojo izquierdo derivada de una conjuntivitis, que lo dejó con su vista borrosa.

"De aquí a un mes voy a estar bien"

De acuerdo a declaraciones que recoge TiempoX, Pailita aclaró desde un principio que lo que le ocurrió "no es algo grave", sino que se trató de "mala suerte".

"Por lo que me dijo el doctor, es porque donde viajamos y nos quedamos en departamentos o en hoteles, uno pesca una infección. Me tocó pescar una infección de una almohada o no sé", indicó.

El cantante destacó que esta es la primera vez que pasa por algo así, y lamentó que, tras ir a la farmacia en Argentina buscando un medicamento para este diagnóstico, le dieron uno para infección de oídos.

"Mi mánager estaba leyendo y, como nunca, yo no soy de leer, si me lo entrega el farmacéutico yo pienso que me va a sanar. Me eché una gotita en el auto y mi mánager me dice: ‘No, eso es para la otitis'", recordó.

En esta línea, agregó que "esa gotita me dañó un poco la córnea del ojo izquierdo. Me cuesta ver en este momento, pero me dijo que de aquí a un mes voy a estar bien, llevo cinco días".

