"Yo no sería nada sin mi señora": Mauricio Flores habla sobre cómo enfrenta junto a su esposa el cáncer que ella padece

El humorista nacional Mauricio Flores es conocido principalmente por su personaje de Melame del dúo "Melón y Melame", junto a Nelson "Gigi" Martin.

El destacado artista contó cómo está viviendo una de las fases más difíciles de su vida. Esto debido al cáncer de mama que está enfrentando su esposa y mánager, Ximena Toledo.

"Yo no sería nada sin mi señora"

En un programa de T13, donde participó junto a la humorista Paty Cofré, reveló cómo ha sido enfrentar esta enfermedad, diciendo que "para mí fue un palo en la cabeza cuando me dijeron que estaba enferma. Ella es el pilar nuestro".

"Cuando pasa todo esto, se me pasaron miles de rollos por la cabeza, de no volverla a tener más. Yo de verdad reconozco que soy bien mamón en ese sentido. Yo no sería nada sin mi señora, porque ella es mi cable a tierra. Si no estuviera ella, yo quizás dónde estuviera", añadió.

Además, dijo que "fue muy difícil, pero había que sacar fuerzas. Ella siempre me las ha dado a mí en mi carrera, en mi vida, yo tenía que estar a la altura de ella. Tenía que estar con ella y hacerla reír".

El cáncer de mama

El humorista relató que, debido al cáncer, tuvieron que hacerle una mastectomía parcial de uno de sus pechos a su esposa.

"El oncólogo decía que del 100%, el 80% de los maridos terminaba abandonando a su señora porque dejaban de encontrarla bonita. Yo me siento orgulloso de ser parte del 20%, porque yo a mi señora no la voy a dejar nunca. No quiero que se me vaya", agregó.

Además, explicó que, afortunadamente, "Ximena tiene su cáncer controlado. Pero después de las quimios tiene que seguir con la quimio oral, que son pastillas durante 10 años, nosotros llevamos cuatro. Falta aún".

"Se siente bien del cáncer, pero no podemos cantar victoria. Vamos día a día viendo qué es lo que pasa. Sí ha sido importante la contención que le damos nosotros", finalizó.

