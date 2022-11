"No doy más de felicidad": Myriam Hernández sorprende con nuevo sencillo inspirado en Navidad

12 nov. 2022 - 16:30 hrs.

El viernes 11 de noviembre, la cantante chilena, Myriam Hernández, lanzó su esperado nuevo sencillo "Luz", tema que venía promocionando en sus redes sociales desde hace un par de días.

Ante sus más de 400 mil seguidores de Instagram, la artista compartió lo que será la primera canción de su nuevo álbum, que debería ser estrenado a finales de este año.

Recordemos que "Luz" es el segundo proyecto que ha lanzado la artista durante este 2022, siendo el primero "Sinergia", álbum compuesto por 11 temas, que actualmente están siendo promocionados en Estados Unidos.

"No doy más de felicidad"

Con el anuncio de la hora y fecha en que estrenaría su "sorpresa", Myriam escribió en sus redes: "LUZ. No doy más de felicidad por esta hermosa sorpresa que les tengo preparada para el día de mañana".

"Este 11 de noviembre a las 12 AM no se pueden perder el estreno de mi primer single de Navidad. Una canción llena de energía y luz que iluminará sus hogares en estas fechas. Mis queridos @jacobocalderon y @borism gracias por ser parte importante en la creación de esta hermosa canción", dijo Hernández, para continuar agradeciendo a todo su equipo por este trabajo.

Parte de esta sorpresa, es que el tema ha sido inspirado en la Navidad, por lo que se espera que su nuevo álbum tenga relación con la festividad. Acompañada del video con la letra, la canción casi llegó a las 200 mil reproducciones en Youtube, en menos de 24 horas.

"Tú eres la luz que siempre brilla Myrii. Amee mucho la canción!! Me encantó", "Como siempre una artista llena de Luz" y "Me gustó mucho la canción la letra, la melodía, etc. Gracias por regalarnos tan hermosa melodía y brindarnos su luz en estos momentos", fueron algunos de los comentarios que recibió.

