El antes y después del actor de Cocodrilo Dundee tras sufrir una extraña enfermedad

En el año 1987 los amantes del cine se sorprendían con las arriesgadas escenas de Cocodrilo Dundee. La película fue la puerta de entrada a Hollywood del actor Paul Hogan y quizás la única de relevancia en su carrera.

Treinta y cinco años después de aquella producción, el arriesgado "cazador" quedó en el pasado. En la actualidad, Hogan tiene 83 años y una extraña enfermedad le cambió la vida de manera drástica.

Así luce Cocodrilo Dundee en el 2022

Aunque muchos no lo crean, Cocodrilo Dundee fue la única película que impulsó al actor Paul Hogan. Sin embargo, no necesitó de otras producciones, pues tanta fue la proyección que ganó fama a nivel mundial.

El resto de su trayectoria generó más titulares por polémicas relacionadas con supuestas insolvencias tributarias que a sus méritos profesionales.

Pero más allá de la fama, hay situaciones que marcaron la vida del recordado Mick Dundee. El actor recibió un diagnóstico médico que cambió su realidad de manera radical.

En el último año, lo diagnosticaron con fibrosis retroperitoneal, una enfermedad que causa inflamación y tejido cicatricial alrededor del riñón.

Hogan dice que el tratamiento que le aplicaron le ayudó a superar la enfermedad, pero lo dejó extremadamente débil, tanto que no puede abrir un frasco sin ayuda.

"Yo solo... he perdido toda mi grasa corporal y todos los músculos se encogieron y la fuerza ha regresado, porque me dejó débil. Hago que Chance (su hijo) abra frascos para mí", contó al programa de televisión Insignia de Nine, reseñó el Daily Mail.

Al actor le pusieron un tratamiento a base de esteroides. Aseguró que esto resultó para él, pero por la enfermedad bajó mucho de peso y su aspecto físico cambió de manera radical.

Ahora está enfocado en recuperarse. Tiene una dieta diseñada para recuperar grasa. También asegura que tiene la intención de vender su mansión de 3.5 millones ubicada en Los Ángeles para irse a vivir en su natal Australia.

