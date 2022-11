"Me mandó a la chu...": Daniela Castro cuenta que se peleó con Liam Gallagher en el gimnasio de un hotel

08 nov. 2022 - 18:00 hrs.

Sabido es, entre los fans de la extinta banda Oasis, que uno de sus vocalistas, Liam Gallagher, no se caracteriza por tener "buen genio".

Como ejemplo, recordemos cuando en 2018, el británico solo canto 4 canciones en Lollapalooza Chile, pese a ser cabeza de cartel, debido a que se molestó con la calidad del audio de la producción. Horas más tarde, reconoció que tenía problemas con su voz debido a un resfrío.

Este 2022 se quiere reconciliar con su público chileno, y por lo mismo tiene un concierto contemplado para hoy 8 de noviembre en el Movistar Arena.

El inglés ya está en Chile, y como casi todas las estrellas internacionales, se está alojando en el lujoso hotel Mandarín Oriental, ubicado en la comuna de Las Condes.

La pelea de Daniela con Liam

Coincidentemente, quien también está allí hospedándose es Daniela Castro. De hecho, se topó con él en el recinto, pero no tuvo la mejor de las experiencias.

As contó la cocinera autodidacta en sus redes sociales, relatando detalladamente cómo fue el tenso momento con el cantante.

"Fui al gimnasio y me encontré con Liam Gallagher de Oasis y quería pedirle una foto para mostrársela a ustedes", señaló de entrada.

"Me mandó a la chucha, es un insoportable, pero igual yo peleé con él, porque me miró y me dijo, '¿Qué haces acá?', y yo le dije, 'pero si estoy acá, en el mismo hotel igual que tú' (...) me mandó a la chuchuquiña", se lamentó.

Daniela se defendió en la pelea, hablándole en inglés, recalcándole al artista que ella también es una pasajera del hotel. "Le mostraba mi tarjeta como, 'ok, puedo quedarme 30 horas si quiero en el gimnasio'", señaló.

Revisa las historias

Todo sobre Famosos chilenos