Tiktoker "chico eléctrico": Joseph Rivas supera el millón de seguidores tras la Teletón 2022

07 nov. 2022 - 18:17 hrs.

La primera historia en ser exhibida en la Teletón 2022 fue la de Joseph Rivas, el "chico eléctrico", un joven de 17 años que sufrió una inflamación cerebral que lo dejó con diversas secuelas, entre los que se cuentan temblores involuntarios en todo su cuerpo.

Esta condición, que le genera problemas en el diario vivir, la registra periódicamente en su cuenta de TikTok (jxseph_27).

Tras conocerse su caso, las redes sociales explotaron y sus seguidores comenzaron a crecer minuto a minuto. El fenómeno ha sido tal, que este lunes superó el millón de seguidores en la plataforma de videos cortos.

Se apodó como "chico eléctrico"

En su relato, el creador de contenidos contó que "en la calle decían 'miren, el chico va con electricidad o va bailando electrónica'. Luego para redes sociales me busqué un apodo, dije quiero transmitir energía, humor", por lo que se apodó como 'chico eléctrico.

Sobre el inicio de la enfermedad, contó que "en primero medio empecé con temblores casi imperceptibles, después me pasaba que todo mi cuerpo tenía cortocircuito, yo quedaba pegado como el Chavo del 8 cuando le da la garrotera. No podía moverme, no podía hacer nada, como que los ojos se me iban, intentaba hablar, balbuceaba".

Tras una resonancia se detectó que tenía el cerebro inflamado. "Todavía no se sabe lo que tiene Joseph y puede que no se sepa", indicó su madre, Karen Palma.

"Me enseñan cómo seguir mi vida"

Pese a que en un comienzo no quería entrar a la Teletón porque "seguía con la idea en la cabeza de que esto un día iba a terminar", al ingresar a la institución su perspectiva cambió.

"Es grande, es bonito, todos felices, todos jugando, es un espacio súper cómodo, tengo terapias, tengo kine que me ayuda a que no me dé miedo hacer algunas cosas", dijo Rivas, para luego agregar que "me enseñan cómo seguir mi vida, cómo hacer las cosas, cómo vivir con lo que tengo".

En la Teletón, "han sido muy bacanes, no creo poder explicar con palabras todo lo que han hecho por mí, porque la verdad, ha sido mucho, para que el chico eléctrico no sea tan eléctrico", finalizó.