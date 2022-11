Ahora es pintor y publicista: Jorge Artus, el primer niño embajador de la Teletón, se reencontró con Don Francisco

04 nov. 2022 - 18:30 hrs.

Un emotivo reencuentro fue el que se vivió este viernes 4 de noviembre, durante la "Matinatón", Don Francisco y Jorge Artus, el primer niño embajador de la Teletón.

En la previa a una nueva versión del evento solidario, el animador y Artus, quien actualmente tiene 55 años y se desempeña como artista visual y publicista, visitaron el matinal "Mucho Gusto", donde recordaron el momento en que se conocieron.

"No sabíamos lo que significaba para las personas con discapacidad, hasta ese momento la gente estaba invisibilizada", comentó Mario Kreuztberger.

Emotivo abrazo

Jorge, quien nació sin brazos, tenía 11 años cuando participó de la primera Teletón de 1978. Mientras un grupo de coristas entonaba el "Himno de la Alegría", el niño protagonizó uno de los momentos más recordados del programa.

En ese entonces, el pequeño se dirigió hacia Mario Kreuztberger y lo abrazó. "¿Por qué viniste donde mi?", le preguntó el comunicador durante la conversación.

Al respecto, Artus confesó que "fui saludar a Ximena Casarejos (Directora Ejecutiva de la fundación Teletón), ella me dijo que tenía que saludarlo a él (a Don Francisco). Alguien me agarró en brazos, me pone en el escenario y tú te das vuelta, me abrazas y nos ponemos a llorar".

Don Francisco y Jorge recrearon la escena y volvieron a abrazarse mientras los rostros de los diferentes canales comenzaron a aplaudir.

Finalmente, el pintor hizo un llamado a los televidentes a aportar en la cruzada solidaria.

"Hay que invitar a nuestro país que se siga poniendo con lucas, porque al fin y al cabo lo necesitamos para poder seguir avanzando en nuestro proyecto", señaló.

