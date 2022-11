"¡Dejen de inventar we...!": La furiosa reacción de Trini Neira ante rumores de conflicto con su padre Manuel Neira

03 nov. 2022 - 11:00 hrs.

Hace algunas semanas, Pamela Díaz reveló públicamente que su exmarido y padre de sus dos hijos mayores, Manuel Neira, mantenía una deuda de pensión alimenticia con ella.

"Primer finado (exesposo), hace 14 años que no lo demandaba, lo demandé en septiembre del año pasado, tonta yo, nada qué decir, por los derechos de mis hijos, me paga 290 mil pesos por cada niño, hace cinco meses que no paga", indicó "La Fiera" en un video que subió a su Instagram hace algunas semanas, haciendo directa referencia a "Manolito".

En dicha publicación, Trinidad reveló públicamente el apoyo a su madre, lo que para algunos medios significó que la joven habría cortado relaciones con su padre.

¿Trini se enojó con su padre?

Esta especulación para algunos cobró más sentido luego que Manuel y Trini dejaran de seguirse en Instagram. Frente a esta escalada de trascendidos, la joven decidió alzar la voz para ponerle un "parelé" a los chismes.

A través de Instagram, la primogénita de Pamela publicó un pantallazo de un medio de comunicación que hizo eco sobre que ambos se dejaron de seguir, con un claro mensaje.

"No me quería referir al tema porque no encuentro que sea necesario. Pero, ¡dejen de inventar we...!", pidió Trinidad.

Cabe precisar que Manuel Neira, tras el video que hizo Pamela Díaz, se puso al día con el pago de la pensión alimenticia de sus hijos, de acuerdo a lo que la misma celebridad se encargó de aclarar.

