"Estoy muy emocionada": Estas fueron las primeras palabras de Paris Hilton tras llegar a Chile

Temprano este miércoles 2 de noviembre, la socialité y DJ estadounidense Paris Hilton arribó a Chile, con una agenda llena de compromisos tanto comerciales como sociales.

Lo anterior porque la diva, además de presentar su nuevo perfume y reunirse con fans, también tendrá tiempo para visitar la Teletón durante la tarde de este miércoles junto a Mario Kreutzberger, "Don Francisco".

A su llegada al terminal internacional del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Paris Hilton fue recibida por varios medios de comunicación que lograron captar sus primeras impresiones en suelo chileno.

En declaraciones que recoge el medio 24horas.cl, Hilton habló sobre la Teletón, reconociendo que "estoy muy emocionada de conocer a los niños y hacer todo lo que pueda para ayudarlos".

Así mismo, también habló sobre sus fans, reconociendo que "no puedo esperar para verlos y compartir con ellos".

Cabe destacar que este viernes durante la mañana, Paris estará en el Parque Arauco, en la sección del Distrito de Lujo, promocionando el nuevo perfume de su colección, llamado Ruby Rush.

Hey #Chile! 🇨🇱 See you November 4th at @ParqueArauco at 12pm for the launch of my newest #ParisHiltonFragrances #RubyRush 💋 pic.twitter.com/dcdgL55dSe