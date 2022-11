"Quizás algunos no me creen, pero es la verdad": Marcianeke confiesa que está rehabilitándose de las drogas duras

01 nov. 2022 - 17:00 hrs.

Recientemente, el cantante de Trap, Marcianeke, confesó ante sus 1.4 millones de seguidores en Instagram, que se encuentra haciendo cambios para llevar una vida más sana. Esto va desde alimentación hasta dejar el consumo de drogas.

Mediante un live en la red social, el intérprete de "Dimelo Má" confesó cómo se ha sentido desde que empezó su proceso de desintoxicación de "tussi".

"Quizás algunos no me creen, pero es la verdad"

"Para los que me están huev... con el tussi, les quiero informar que lo dejé", empezó a decir el joven que, según el mismo confirmó más tarde, llevaba años consumiendo ese tipo de drogas duras.

"Es difícil porque llevo años, años. No se puede dejar de un día para otro ese vicio", explicó para contrastar cómo era su realidad antes y ahora. "Empecé disminuyendo el consumo muchísimo y ahora llevo días, estoy a puro 'pitito'".

"Cuando llegan amigos que no saben que estoy chantao', se ponen a jalar frente mío y yo me arranco, y me fumo un 'pitito' hasta quedar vola'o'", explicó.

Desde hace algún tiempo que el artista ha estado constantemente enfermo, por lo que ha decidido cambiar sus hábitos en otras áreas también, como, por ejemplo, la comida y el consumo de alcohol.

"No estoy tomando copete, estoy empezando a comer sano, porque estoy recuperándome de la guata. Quizás algunos no me creen, pero es la verdad", reflexionó para finalizar diciendo que con la vida que estaba teniendo, "no iba a durar mucho".

