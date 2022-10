"Caminaba como pingüino": Laura de la Fuente fue operada de urgencia tras sufrir accidente en partido de fútbol

25 oct. 2022 - 11:05 hrs.

La hija de Angélica Castro y Cristián de la Fuente, Laura de la Fuente, tuvo un accidente mientras jugaba fútbol, resultando con lesiones en su zona pélvica que la llevaron hasta el hospital

Así lo dio a conocer en una transmisión de Instagram que realizó Laura junto a su madre, en donde comentó que todo se dio durante el mes de septiembre, y que no habían querido hacerlo público.

"Caminaba como pingüino"

De acuerdo al relato de la hija de Angélica, el accidente se produjo cuando se fue a probar para entrar a un nuevo equipo de fútbol.

"Antes del 18 de septiembre me fui a probar a un equipo. Estaba en la prueba emocionada, dando la vida en la cancha para quedar, estaba jugando y tuvimos una caída como de dominó, se cayó la arquera, yo me caí", narró.

En ese alboroto, Laura recibió un golpe en su zona pélvica, provocándole un hematoma. "Fui al cumpleaños de mi amiga y no podía bailar, me dolía mucho, y que yo no pueda bailar en un carrete es muy raro (...) Caminaba como pingüino", rememoró.

De esa fiesta se vino temprano en la madrugada, debido a que el intenso dolor le impedía seguir disfrutando de la celebración. Al llegar a su residencia, le comentó a Angélica que se sentía mal, y ella la llevó directamente a un centro asistencial.

Tras ir de forma fallida al primer recinto médico, que no estaba atendiendo urgencias de ese tipo, llegaron al segundo, donde la doctora les avisó que debían operarla y con anestesia general.

"El hematoma estaba creciendo muy rápido, y era del porte de una pelota de tenis más o menos", señaló la joven, que afortunadamente salió bien de la operación, y logró quedar en el equipo de fútbol.

Revisa sus declaraciones (desde el minuto 30)

