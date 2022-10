"El soltero más codiciado de Argentina": Benjamín Vicuña corta entrevista en vivo tras incómoda pregunta

22 oct. 2022 - 18:30 hrs.

Benjamín Vicuña recientemente llegó hasta Uruguay para participar de nuevos proyectos profesionales. Sin embargo, vivió un incómodo momento al ser entrevistado por un medio de dicho país y recibir una pregunta que lo hizo dejar el set.

No es secreto que el actor chileno tiene un amplio historial amoroso, no obstante, tras su reciente estado sentimental, pareciera ser que no le agradó ser consultado por este tema, menos aún en una entrevista en vivo.

"El soltero más codiciado de Argentina"

A través del programa televisivo, Algo Contigo, la conductora a cargo, catalogó al chileno como el "soltero más codiciado de Argentina", frase que marcó un antes y un después en la entrevista a Benjamín, quién se puso visiblemente incómodo.

Siguiendo con el tema, se le consultó al actor si es que tenía "ganas de enamorarse" de nuevo, pregunta que hizo reaccionar a Vicuña, dando por finalizada la entrevista que se estaba realizando.

"Yo acá vengo a trabajar y en esas cuestiones me concentro", señaló antes de dar cierre a su participación.

"Chicos, tenemos que terminar esto", expresó.

Es importante recordar que Benjamín terminó con Eli Sulichin durante el mes de septiembre. Con esta joven estuvo saliendo por 8 meses.

