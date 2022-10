"Con todo mi amor": El tierno regalo que le hizo Cecilia Bolocco a una seguidora que fue asaltada

20 oct. 2022 - 18:30 hrs.

Un noble gesto fue el que tuvo la celebridad chilena Cecilia Bolocco en una de sus más recientes transmisiones que realizó a través de Instagram.

La diva, que obtuvo el título de Miss Universo en 1987, solidarizó con una de sus seguidoras que fue asaltada, perdiendo su cartera marca Cecilia Bolocco en el atraco.

"Con todo mi amor"

La celebridad, mientras estaba mostrando las piezas de su nueva colección, leyó el comentario que logró conmoverla profundamente.

"Me asaltaron y me llevaron mi cartera regalona bandolera plateada. La he buscado, pero ya no la tienen", le escribió la mujer, logrando que Cecilia le regalara un bolso.

Mientras le mostraba el modelo del bolso que creía que le podían haber robado, señaló que "no te lo puedo creer que te robaron tu cartera, la bandolera plateada. Déjame ver si la tengo. ¿Sería esta? Cuéntame si es esta, porque es la mía, pero yo te la regalo con todo mi amor".

"Si esta es tu cartera, yo te la voy a regalar para que la tengas de nuevo, porque no puede ser que te la hayan robado", añadió, pidiéndole que se pusiera en contacto con ella para coordinar la entrega del artículo.

Para finalizar el tema de la cartera robada, Bolocco hizo una reflexión en voz alta sobre la situación delictual que se vive actualmente en Chile.

"Este país, Dios mío... ¡Qué hagan algo, qué hagan algo! Por todos nosotros que no podemos salir tranquilos. A las autoridades, por favor, que se preocupen de los ciudadanos. Merecemos tener paz y tranquilidad", alertó.

