"El cáncer no respeta nada": La dura respuesta de Cristián Sánchez a tuitero que criticó a Claudia Conserva

20 oct. 2022 - 14:00 hrs.

Este miércoles 19 de octubre se conmemoró en todo el planeta el Día Mundial contra el Cáncer de Mamas, enfermedad que mata a miles de mujeres cada año.

La conductora de televisión Claudia Conserva, que está atravesando por este diagnóstico, aprovechó dicha jornada para reaparecer en su cuenta de Instagram, realizando una sentida reflexión sobre sus últimos meses en tratamiento.

"El cáncer es un drama que nos afecta todos (...) un abrazo apretado a los enfermos y sus familias, no es fácil esta enfermedad... todos sufrimos, el entorno se ve afectado", es parte de la declaración con la que acompañó una foto en Instagram, en la que aparece completamente calva.

Todo sobre Claudia Conserva

"Ningun enfermo de cáncer 'le pone color'"

Si bien casi todos los comentarios fueron de apoyo a su situación actual, hubo algunos mensajes, sobre todo en Twitter, que empatizaron con Claudia pero al mismo tiempo repararon que otras personas con cáncer lo pasarían peor que ella, debido a que no tienen su situación económica.

Uno de estos tuits cayó mal a Cristián Sánchez, quien recordemos hace más de un año perdió a un hermano debido al cáncer.

"Ojalá Claudia Conserva supere el cáncer, pero put... que le ponen color. Hay gente peor y con menos recursos invisibilizada con esta enfermedad", fue el tuit al cual Sánchez decidió responder a través de su cuenta de Instagram.

Tras tomarle un pantallazo, bajo este escribió que "ningún enfermo de cáncer 'le pone color'... El cáncer no respeta nada, tampoco le importa si tienes $$$$ (dinero) o no... Solo destroza, y no solo al que lo vive, sino que a toda su familia".

"Decir 'que le ponen color' es no entender nada... y de una falta de humanidad, empatía y sensibilidad que realmente impacta", concluyó.

Revisa el mensaje

Historia de Cristián Sánchez

Todo sobre Famosos chilenos