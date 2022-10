"Juego de Ilusiones": Carolina Arregui y Julio Milostich protagonizan la nueva teleserie de las 15:30 horas

20 oct. 2022 - 13:30 hrs.

"Juego de Ilusiones, ¿Qué harías si todo fuera una mentira?". Ese es el nombre de la nueva teleserie diurna de Mega, un melodrama creado por el mismo equipo de "Verdades Ocultas" y que durante los próximos meses se tomará la pantalla en el horario de la tarde.

Tras el término de "Hasta Encontrarte", la franja de las 15:30 horas emitirá una nueva historia contemporánea que se ambientará en Santiago y que tendrá en los roles centrales a Carolina Arregui y Julio Milostich.

La pareja central se vuelve a reunir en esta trama, después de 18 años de haber protagonizado juntos una producción dramática ("Hippie").

Ahora ambos se transformarán en el matrimonio Mardones Nazir, compartiendo elenco con actores como Alejandra Fosalba, Magdalena Müller, Hugo Medina, Loreto Valenzuela, Etienne Bobenrieth, Fernanda Finsterbusch, Patricio Achurra, Nicolás Rojas, Mónica Echeverría, Félix Villar y Felipe Contreras.

Elenco de "Juego de Ilusiones"

Para Carolina Arregui, protagonista de "Juego de Ilusiones", participar de esta teleserie “es una fortuna, estoy muy agradecida que hayan pensado en mí. Es un gran desafío al que le entregaré mi profesionalismo y amor para hacer un trabajo que sea una joyita"

"Y tengo que confesar que me recuerda cuando hace mucho tiempo Óscar (Rodríguez) me dijo que iba a hacer una teleserie que se llamaba ‘Ángel Malo’. Y me contó la historia sobre esta mujer equivocada y que su justificación era el amor. Hoy siento que Mariana Nazir se asemeja en su móvil a esa Nice del pasado. Así que quiero disfrutar este proceso que comenzamos, para que quienes la vean disfruten conmigo", agregó.

¿De qué trata "Juego de Ilusiones"?

Esta nueva teleserie diurna abordará la historia de Mariana Nazir (Carolina Arregui), mujer de carácter noble, cristiana y tolerante, quien hasta ahora lleva una vida plena y acomodada junto a su marido y sus tres hijas.

Casada hace 25 años con Julián Mardones (Julio Milostich), jamás imaginó que su felicidad no era más que una ilusión: al descubrir la infidelidad de su marido con su mejor amiga, su historia dará un vuelco que cambiará para siempre la vida que tenía planeada.

La relación amorosa que sostiene Mardones es solo la punta del iceberg, pues Julián no es quién dice ser y la vida que construyó junto a su mujer está repleta de engaños y mentiras. La traición despertará en Mariana una faceta suya que desconocía. Su lado más oscuro aparecerá, orquestando una terrible e insospechada venganza en contra de su marido, a quien hace desaparecer sin dejar rastro.

Con lo que no cuenta es que los secretos de Julián comenzarán a salir a la luz y ella y sus tres hijas deberán enfrentar las consecuencias. Hacerse cargo de las repercusiones de su venganza tendrá un precio aún más alto que la traición de la que fue víctima. La vida de Mariana ha dado un giro y ya no hay vuelta atrás.

El desafío de "Juego de Ilusiones"

La producción, que inició sus grabaciones el martes 11 de octubre, es para María Eugenia Rencoret, directora ejecutiva de "Juego de Ilusiones", una apuesta atractiva porque "es un melodrama que llevará al límite a la protagonista (Carolina Arregui) al ver que su vida se derrumba como un castillo de naipes, cuando descubre que toda su vida ha sido una mentira".

"Esta mujer dolida y herida desatará una venganza impensada que evidenciará los límites a los que podemos llegar en determinados momentos. Con esta producción tremendamente atrapante, queremos refrescar y sorprender en este horario a todos quienes nos han seguido y han mantenido gran fidelidad con nuestras historias”, añadió Rencoret.

En el proceso de trabajo previo de la teleserie, que tiene a Patricio López en la producción ejecutiva y Matías Stagnaro en la dirección general, uno de los desafíos fue la construcción de un Strip Center donde girará la historia.

Más de 500 metros cuadrados de construcción implicó el desarrollo de este centro comercial, donde hay ocho locales (sastrería, peluquería, minimarket, pizzería y gimnasio, entre otros), en los que se podrá grabar de manera permanente. Uno de los atributos del Strip Center recreado en uno de los estudios, es que da espacio a la entrada y salida real de autos y motos para delivery.

"Juego de Ilusiones" tiene como guionistas a Carlos Oporto y Verónica Saquel, quienes durante cinco años escribieron la exitosa "Verdades Ocultas" junto a Marianela Fuenzalida y Fernando Delgado, y ahora desarrollan esta trama repleta de engaños e intrigas.

En palabras de Oporto: “Por lo general, la regla en los melodramas donde las pasiones desatadas llevan a los personajes al límite, es que derivan en acontecimientos policiales con tintes de suspenso en su recta final. Y en este caso puntual quisimos partir arriba con una traición y un hecho criminal del cual el espectador será testigo y cómplice desde el comienzo”.

