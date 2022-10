"Disfruté muchísimo": Gala Caldirola dio regalos a sus invitados durante su fiesta de cumpleaños

18 oct. 2022 - 15:00 hrs.

Durante este fin de semana, la influencer española Galadriel "Gala" Caldirola celebró su cumpleaños número 30 en un exclusivo bar de Vitacura, al cual asistieron poco más de 80 invitados.

Desde las 20:00 horas del sábado 15 de octubre, hasta cerca de las 4 de la madrugada del domingo 16, Caldirola festejó su "cambio de folio", con una especial particularidad de su fiesta.

Los regalos de Gala a los invitados

Y es que, contrario a lo que tradicionalmente se hace, Gala fue quien dio regalos a sus invitados, gracias a la cortesía de las marcas con las que ella trabaja.

El representante de la española, Suro Solar, conversó con LUN, asegurando que fueron las empresas las que se ofrecieron voluntariamente para obsequiar tratamientos, servicios y productos a los invitados del cumpleaños.

"No es que Gala tenga que subir algo a cambio de eso. Son marcas que han trabajado años con ella y que quisieron estar. Era para que les regalemos a los invitados", sostuvo.

Las sorpresas para los presentes fueron desde cupones para procedimientos estéticos a prendas diseñadas por Caldirola, correspondientes a una nueva colección que sacó en exclusiva con una tienda de retail.

"A pesar de que no pude estar con mi hermano (mellizo) y mi papá, yo creo que ha sido el cumpleaños más especial que he tenido. Estoy muy feliz porque estoy estable laboralmente, en mi familia, me encuentro rodeada de gente maravillosa y puedo trabajar en lo que me gusta. Disfruté muchísimo mi cumple", sentenció Gala a modo de balance.

