"No me había rendido nunca frente al amor": Las reflexiones de Cecilia Bolocco tras casarse con Pepo Daire

18 oct. 2022 - 08:00 hrs.

Una romántica declaracion de amor fue la que hizo Cecilia Bolocco en "Mucho Gusto", durante el primer contacto en vivo que realizó tras haberse casado con su pareja desde hace 7 años, el empresario José "Pepo" Daire.

Todo se dio durante la mañana de este lunes 17 de octubre, luego que Cecilia diera inicio a una campaña de mamografías gratis junto a su Fundación Care.

"No me había rendido nunca frente al amor"

El conductor del "Mucho Gusto", José Antonio Neme, destacó que muchos auditores de la radio en la cual trabaja, lo llamaron luego de conocer la historia de amor de Cecilia, esperanzados en darse una nueva oportunidad en el amor.

"Mucha gente decía 'qué bueno, porque si a la Cecilia le resultó este matrimonio, está con ganas, está esperanzada, está contenta, ¿por qué no me va a resultar a mí después de un intento, dos intentos?'. En fin... tú has hecho un largo viaje emocional, y todos hemos sido testigos de eso, pero hoy día te ves contenta, estás feliz. ¿Cómo te sientes como 'señora de Daire'?", señaló Neme, recibiendo una sincera respuesta de Bolocco.

Al respecto, la celebridad contestó que se encuentra "feliz" en esta nueva etapa de su vida, y al mismo tiempo "emocionada", porque su historia le ha dado esperanza a "hombres y mujeres" que no le cierran la puerta al amor.

"Nunca es tarde en realidad. Me lo dijeron mucho el día del matrimonio varios amigos que estaban sin pareja o que habían recién tenido una desilusión amorosa, en fin. La verdad es que sí, nunca uno debe perder la esperanza con respecto al amor. Uno no sabe cuándo, pero a mí me llegó al final y... gracias a Dios", indicó.

Cecilia aseguró que, hasta antes de conocer a Pepo, había tomado la decisión de estar "sola", porque le hacía feliz, aunque no le cerró nunca las puertas al amor.

"En el fondo creo que no me había rendido nunca frente al amor, pero había tomado una firme decisión de decir, 'bueno, de ahora en adelante voy a estar sola porque soy feliz, porque no necesito nada más, me voy a dedicar a agradecer cada día la presencia de mi hijo, por supuesto, que estoy sana'. Y la verdad es que en esa instancia apareció Pepo", recordó Bolocco, quien lleva poco más de una semana casada.

