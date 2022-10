Anuncian la fecha oficial en que se efectuará la coronación del rey Carlos III

Durante este martes 11 de octubre se anunció la fecha oficial de la coronación del rey Carlos III, quien asumió el puesto de nuevo soberano del Reino Unido tras el fallecimiento de su madre, la reina Isabel II.

Recordemos que fue el pasado 8 de septiembre cuando se confirmó el deceso de la monarca, de 96 años, en su residencia de vacaciones ubicada en Balmoral, Escocia. Dos días después, su sucesor fue proclamado rey de Inglaterra, debido a que este cargo no podía quedar vacante.

Todo sobre Rey Carlos III

Medios internacionales ya habían anunciado que el evento estaría agendado para mediados de 2023, puesto que la coronación se organiza para el año siguiente al que falleció el o la monarca antecesor, en este caso, como una señal de respeto a ese luto.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la familia real comunicó que la "coronación de Su Majestad el Rey tendrá lugar el sábado 6 de mayo de 2023 en la Abadía de Westminster".

En esa fecha, Carlos III ya tendrá 74 años, lo que la convierte en la persona de mayor edad en ser coronada en la historia de la realeza británica.

The Coronation of His Majesty The King will take place on Saturday 6 May 2023 at Westminster Abbey.



The Ceremony will see His Majesty King Charles III crowned alongside The Queen Consort.